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Haberler İzmir

İzmir'de ormanda uyuşturucu operasyonu! 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Menderes ilçesinde ekipler tarafından ormanda uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda kubar esrar, metamfetamin ve Hint keneviri ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de ormanda uyuşturucu operasyonu! 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Menderes ilçesinde ormanda düzenlenen operasyonda kubar esrar, Hint keneviri ve metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Su Altı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı, Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekipleri, önceki gün uyuşturucu operasyonu düzenledi. Menderes ilçesi İnönü Mahallesi Tahtalı Barajı mevkisindeki ormanda yapılan operasyonda 500 gram kubar esrar, 2 bin 486 kök Hint keneviri, 10 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 fotokapan ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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