Ege Haniye için yürüdü

HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İzmir, Manisa ve Afyon'da protesto edildi. İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri ile vatandaşlar, akşam namazının ardından Basmane Garı'nda bir araya geldi. Türk ve Filistin bayrağı açan gruptakiler, ellerindeki pankart ve dövizlerle slogan atarak Konak Meydanı'na yürüdü. Manisa Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliama tepki göstermek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Sultan Cami önünde başlayan yürüyüş Hatuniye Camiine kadar etti. Afyonkarahisar'da ise sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar Gar Camisi önünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya geldi. Katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar atarak Ordu Bulvarı güzergahından Zafer Meydanı'na kadar yürüdü