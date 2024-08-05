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Haberler İzmir

İzmir'de 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçesi açıklarında 59 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

DHA
İzmir’de 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 04.45 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botta bulunan 10'u çocuk 23 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili ilçesi açıklarında ise içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım çardım çağrısı istemesi üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri, 12'si çocuk 36 düzensiz göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Öte yandan, bugün sabah saatlerinde Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu'nun 1 deniz mili açığında, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu batan botta denizde kaybolan 1 kaçak göçmeni arama, kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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