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İzmir'de bir işçi eylemi daha! Kemalpaşa'da işten çıkarılan belediye işçileri eylem yaptı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde cuma günü işten çıkarılan belediye işçileri, belediye binası önünde toplanarak eylem yaptı. İşten çıkarılan 127 kişinin SGK sisteminden gelen mesajlarla işten çıkarıldığını öğrendikleri belirtildi.

AA
İzmir’de bir işçi eylemi daha! Kemalpaşa’da işten çıkarılan belediye işçileri eylem yaptı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde işten çıkarılan belediye işçileri, işten çıkarmaları protesto etti. Belediye önünde toplanan işten çıkarılanlar, "İşimizi geri istiyoruz" yazılı pankart açtı, sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan DİSK Genel İş 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç, çıkarılmaların hukuksuz olduğunu savunarak, işçilerin haklarını sonuna kadar arayacaklarını söyledi.

Çıkarmaların cuma günü gerçekleştiğini kaydeden Genç, "Hiçbir etik kurala sığmayacak şekilde birçok işçi arkadaşımızın, SGK sisteminden gelen mesajlarla işten çıkarıldığını öğrendik. Halen içeride çalışan arkadaşlarımızın işten çıkartılmayacaklarına dair bir garantileri yok. Biz 163 arkadaşımızın daha iş akitlerinin feshedileceğini duyuyoruz. Bu çıkarılmalara karşı sonuna kadar direneceğiz." diye konuştu.

İşten çıkarılanların sayısının 127 olduğu belirtildi.

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