Tire’de ESHOT eziyeti

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT otobüslerinin sefer saatleri sabah işlerine yetişmeye çalışan Tirelileri üzüyor. İzmir'de çalışan ve her sabah düzenli olarak 798 no'lu otobüsü kullanan yolcular Torbalı aktarmalı İZBAN'a zamanında yetişemediklerinden şikayet ediyor. 798 no'lu otobüsün Tire'den 05:50'de kalktığını belirten vatandaşlar, "Her sabah aynı stresi yaşamaktan artık bıktık usandık. Otobüsün Tire'den kalkış saati yaklaşık 10 dakika geri alınsa yaşadığımız stres anında bitecek, sorun çözülecek. Otobüs, Torbalı'ya ulaştıktan sonra İZBAN'ı kaçırmamak için büyük bir koşuşturma içine giriyoruz. Yetkililerden, otobüsün Tire'den 05:50 olan kalkış saatini 05:40'a almasını rica ediyoruz" şeklinde konuştular.