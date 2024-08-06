AK Partili Dağ Tire’de esnafın nabzını tuttu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Tire'de esnafın nabzını tuttu. AK Parti Tire ilçe yönetimi ile bir araya gelen Dağ, İlçe Başkanı Kadir Uğurlu'yu dinleyerek, geleceğe yönelik projeleri hızla hayata geçireceklerini kaydetti. Partililerle birlikte çarşı esnafını da ziyaret eden Dağ, alışveriş yapan Tirelilerle ayaküstü sohbet etti. Esnafı dinleyen Dağ, uygulanan gerçekçi ekonomik programın meyvelerini en kısa sürede vereceğini ifade etti. Hamza Dağ'ın yakın desteği her zaman yanlarında hissettiklerini belirten İlçe Başkanı A. Kadir Uğurlu ise, "Halkımızdan gelen istek ve talepleri sn Dağ'a ilettik. Kendisi bu güne kadar ilçemizin gelişimine ve halkın devletle olan bağlarının güçlenmesine büyük katkılar sağlamıştır" diye konuştu