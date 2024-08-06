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Haberler İzmir

İzmir'de oto galeri ve kuyumcu kurşunlayan 6 zanlı tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de oto galeri ve kuyumcu gibi iş yerlerini kurşunlama olayına karıştıkları tespit edilen 6 şüpheli polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

İHA
İzmir’de oto galeri ve kuyumcu kurşunlayan 6 zanlı tutuklandı

Son dakika İzmir haberli... İzmir'de 27 Temmuz tarihinde, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde faaliyet gösteren bir oto galeri ve kuyumcu iş yerine yönelik olarak gerçekleştirilen kurşunlama olaylarına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziemir ve Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından yapılan ortak çalışmalarda, 6 zanlı kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısların tamamı tutuklandı.

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