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Cesedi teknedeki buzdolabında bulunmuştu: Kan donduran boya ve tiner detayı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki vahşette yeni detaylar. İzmir Karşıyaka'da bir teknede buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulunmasıyla ilgili yakalanan 3 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin "Zeytin" adlı narkotik köpeğiyle yaptığı aramada, buzdolabında siyah poşet içinde boya ve tinerle kaplanmış bir ceset bulundu. Ölen kadının Hilmiye Tuğba Esgin olduğu ve tekne sahibi Ş.A. ile sevgili oldukları ortaya çıktı.

AA
Cesedi teknedeki buzdolabında bulunmuştu: Kan donduran boya ve tiner detayı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedinin bulunmasına ilişkin yakalanan 3 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi verildi.

Bostanlı balıkçı barınağında bir teknenin buzdolabında bulunan kadının ölümüne ilişkin soruşturma kapsamındaki gözaltına alınan tekne sahibi Ş.A, eşi B.A. ve teknede tamir işleri yapan K.B.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüpheliler hakkında 3 gün daha ek gözaltı süresi verilmesi kararlaştırıldı.

NARKOTİK DEDEKTÖR KÖPEĞİ TEPKİ VERMİŞ

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Bostanlı balıkçı barınağında 6 Ağustos akşamında "Zeytin" adlı narkotik dedektör köpeği ile yapılan rutin kontrollerde köpeğin tekneye tepki vermesi üzerine arama yapıldı.

Teknenin kamara kısmındaki buzdolabında siyah poşet içinde, üzerine boya ve tiner dökülmüş vaziyette bir ceset tespit edildi.

İlk incelemede kadının bant, poşet ve çanta askısı gibi cisimlerle boğulduğu belirtildi.

Teknede cesedi bulunan Hilmiye Tuğba Esgin ile tekne sahibi Ş.A'nın sevgili oldukları anlaşıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı balıkçı barınağında bir teknedeki buzdolabının içine gizlenmiş kadın cesedi bulunmuştu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e (24) ait olduğu belirlenmişti.

Olayla ilgili tekne sahibi Ş.A. (37), eşi B.A. ve teknede tamir işleri yapan K.B.A. gözaltına alınmıştı.

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