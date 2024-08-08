Eşrefpaşa Hastanesi hizmet binası temeli atıldı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ek hizmet binası temeli atıldı. 11 bin metrekarelik alanda 7 katlı inşa edilecek olan bina içerisinde; acil servis, teknik birimler, morg, kafeterya, 24 yataklı hasta servisi, 26 yataklı kadın doğum servisi, 6 ameliyat salonu ve ameliyathane servisi, yemekhane, toplantı salonları ve merkezi sterilizasyon bölümleri yer alacak.

Temel atma törenine, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Burhan Özfatura, büyükşehir bürokratları, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.