Foça’ya tatile gelenlere hizmet kazığı

Foça Belediyesi, denize girmek için aracı ile 1. Derece Doğal Sit arazisinde yer alan İngiliz Burnu'na gelen tatilcilerden 'Meşrubat' adı altında fiş keserek aldığı otopark ücretine tepki gelince, bu kez 'Hizmet bedeli' diye otopark fişi kesmeye başladı. Belediyenin duş, tuvalet ya da kafe gibi hiçbir sosyal olanak sunmadığı alana her seferinde 200 lira para ödemek zorunda kalan tatilciler, 'Hizmet vermeden, bu hangi hizmetin bedeli? Eğer sadece otopark ücreti 200 lira ise bu nasıl sosyal belediyecilik?' diye sordu.

Kentin gözde tatil beldelerinden Foça'da geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda denize girmek için araçları ile İngiliz Burnu'na giden vatandaşlar, Foça Belediyesi'nin girişte kendilerinden araç başı aldığı 200 liralık otopark ücreti ile şok oldu.

Otopark fişi kesme yetkisi bulunmayan Foça Belediyesi'nin aldığı para karşılığında kestiği fişlerin üzerinde 'otopark' yerine 'meşrubat' ibaresinin bulunması ise tepkilere yol açtı.

Foça Belediyesi'nin Bağ-Kent şirketi aracılığı ile otopark giriş ücreti olarak 200 liralık fiyat politikası devam ederken, gelen tepkilerden sonra yetkililer çareyi fişlerin üzerindeki ibareyi değiştirmekte buldu.

Belediye şirketinin 'Meşrubat' olarak otopark ücreti için kestiği fişlerin üzerine 'Hizmet bedeli' olarak her bir araçtan 200 lira tahsil edilmeye başlandı. Arazinin 1. Derece Doğal Sit alanında kalması nedeni ile belediyenin çivi dahi çakamadığı yerden 200 lira gibi astronomik bir rakam alması görenleri şaşkına çevirdi.

"Hadi 200 lira otopark giriş ücreti verdik. İçeride Foça Belediyesi'nin tatilcilere sunduğu ne şezlong, ne şemsiye, ne tuvalet, ne duşluk ne de bir kafeterya hizmeti var" diyen vatandaşlar, "Otopark ücreti olarak cüzi bir ücret alınabilir ancak belediye tek bir çivi dahi çakmadığı alandan resmen sorma ver parası alıyor. İzmir'in kent merkezinde dahi otopark ücretleri bu kadar değil. Kar amacı gütmeyen, sosyal belediyecilik insanları bu şekilde kazıklamakla mı olur? Sen hangi hizmeti veriyorsun da hizmet bedeli diye fiş kesiyorsun?" diye duruma tepki gösterdi.