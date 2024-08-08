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Haberler İzmir

İzmir Aliağa’da söndürülmeden atılan sigara izmariti kuru otları tutuşturdu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir- Çanakkale Karayolu’nda söndürülmeden atılan sigara izmariti kuru otları tutuşturdu; yangın İZSU ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı, bir kamyonet ve zeytin toplama aracı hasar gördü.

İHA
İzmir Aliağa’da söndürülmeden atılan sigara izmariti kuru otları tutuşturdu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Aliağa ilçesinde yol kenarına atılan sigara izmariti kuru otların tutuşmasıyla yangına sebep oldu. Yangında bir kamyonet ve zeytin toplama makinesi zarar gördü. İzmir -Çanakkale Karayolu Yeni Foça kavşağı mevkiinde söndürülmeden gelişigüzel atılan sigara izmariti yol kenarındaki kuru otları tutuşturdu. Alevler kısa zamanda çevreye yayılırken, o sırada yoldan gecen İZSU ekipleri alevlere müdahale etti.

Yakınlarda bulunan bir işletmeye ait bahçe içerisinde park halindeki bir kamyonet ve zeytin toplama aracı yangından zarar gördü. İzmir Orman İşletme Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Aliağa Belediyesine bağlı ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın tamamen kontrol altına alındı.

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