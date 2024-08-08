İzmir’de telefon ve kredi kartı gaspçısı 3 kişi yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki olay, 7 Temmuz'da saat 01.00 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 kişi, A.A.'yı önce darbetti ardından telefonunu ve kredi kartlarını gasbedip, olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan A.A. polis ekiplerine ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp büro Amirliği ekipleri, 5 ayrı noktadan aldığı yaklaşık 20 saatlik görüntülerde şüphelilerin A.K., M.S.S. ve E.Ç. olduğunu belirledi.

Torbalı ilçesinde yaşadıkları ve bir evde saklandıkları tespit edilen şüpheliler, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin gasbettikleri kredi kartlarıyla yaklaşık 3 bin 500 TL'lik market alışverişi yaptığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.