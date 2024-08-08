Kaçakçı başkanlar kırmızı çizgimiz!

Yeni Asır'ın kaçak binalar diken başkanlarla ilgili haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Yasalara aykırı yapılan iki başkanın inşaatı günlerce konuşuldu. Önce İzmir'in eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in zeytin işleme ve sıkma tesisi bahanesiyle yaptığı villayla ilgili haberlerin ardından CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun lüks semtte tadilat ruhsatıyla yapmaya çalıştığı villa ortaya çıktı.

Soyer, gazetemizin haberleriyle başına dert açan villayı satışa çıkardı. Aslanoğlu ise ceza ödedi, yeni ruhsat alıp villayı küçültmek zorunda kaldı.

TADİLAT RUHSATLI BİNA

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun seçim öncesi Narlıdere Sahilevleri'nde değeri on milyonlarca lirayı bulacak bir 'seçim kondu' yaptığını Yeni Asır'ın "tadilat ruhsatıyla seçim kondu" haberiyle ortaya çıkmıştı. Aslanoğlu, Sahilevleri'nde satın aldığı bina için o dönem CHP'li Ali Engin başkanlığındaki Narlıdere Belediyesi'ne 'tadilat ve güçlendirme' ruhsatı almak için başvurmuş, tadilat ruhsatıyla buradaki eski binayı yıkıp yerine çelik konstrüksiyondan adeta malikaneyi andıran tripleks bir villa inşaatına başlamıştı. Çevredeki binalardan yüksek olan Aslanoğlu'nun villası, çevre sakinleri arasında isyan çıkarmıştı. Yasalara aykırı uygulama için o dönem belediyeye başvuran çevre sakinleri, "İmar barışından yararlanılmış. Yapacak bir şey yok" cevabı almıştı.

Aslanoğlu, "İş müteahhitte. Hatası varsa gereken yapılır" diyerek kendini savunurken, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Tadilat ruhsatı verdik. Sıfırdan inşaat yapıldığından haberim yok" diyerek işten sıyrılmak istedi. Haberimizin üstüne harekete geçmek zorunda kalan Narlıdere Belediyesi, Aslanoğlu'nun villa inşaatını mühürledi. Yeni Asır'ın haberi sonrası binanın yapı kayıt belgesi iptal edilip Aslanoğlu'na da yıkım için süre verildi. Aslanoğlu'nun villasının son durumu Yeni Asır'ın kaçakla mücadeleyi kazandığını ispatladı. Aslanoğlu, seçim öncesi basına yansıyan Sahilevleri'ndeki inşaatı yasal hale getirmek için adım attı. Cezanın ödenmesinin ardından ruhsat alındı ve inşaat 2 kata düşürüldü. Ayrıca evin boyutları da küçültüldü. Aslanoğlu, "Sorunun aşıldığını ve yasal sıkıntı kalmadığını" söyledi.

SOYER'İN ZEYTİN TESİSİ BAHANESİ

İzmir'de iki dönem belediye başkanlığı yapan Tunç Soyer de kaçak villa haberleri ile uzun süre gündemi meşgul etmişti. Soyer'in Seferihisar'da 22 dönümlük zeytinliğe 'Zeytin işleme tesisi ve sulama havuzu yapacağım' diye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden izin alıp havuzlu villa diktiği ortaya çıkmıştı.

Yeni Asır, Soyer ile İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı eşi Neptün Soyer'in Seferihisar Ulamış'taki 21 bin 785 metrekarelik zeytinliklerine İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'Zeytin sıkma ve işleme tesisi, bakıcı evi ve sulama havuzu' yapmak için izin alıp havuzlu villa yaptığını belgelemişti. Haberimizi ihbar kabul eden İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme yapmış, ortada bir tesis ve sulama havuzu bulamamıştı.

455 TL CEZA VE YIKIM KARARI

İŞİ kılıfına uydurmak için havuzlu villanın 'Yönetim ofisi ve bakıcı evi' olarak, yüzme havuzunu da 'Sulama havuzu' olarak gösterildiği öğrenilirken, Soyer çiftine projeye aykırı kaçak bölümler için o dönem 455 liralık idari para cezası uygulanmıştı. Soyer çifti bu parayı öderken, zeytinlikteki projeye aykırı kaçak yapıların 3 ay içinde yıkılması için Seferihisar Belediyesi'ne de yazı gönderildi ancak bununla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Son olarak Soyer çiftinin Seferihisar'daki villayı satışa çıkardığı öğrenildi.