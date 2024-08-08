Milletvekili Çankırı’nın Bergama’daki muhtarlar buluşmasında şok iddia!

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Bergama'da mahalle muhtarları ile gerçekleştirdiği toplantıda çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Çobanlar Mahalle Muhtarı Ziyaettin Demir geçtiğimiz günlerde Bergama yangınında geçirdiği kaza sonrasında şehit düşen Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'ın ölümüne, bozuk köy yolunun neden olduğunu iddia etti. Muhtar Demir, konuyla ilgili Mayıs ve Ağustos aylarında Bergama Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürlüğü'ne iki dilekçe sunduğunu ancak herhangi bir yanıt alamadığını söyledi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Böyle bir sorun böyle bir iddianın karşılığı var ise elbette peşini bırakmayız" dedi.