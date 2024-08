Skandalların belediyesi Menderes’te silahlar konuştu

İzmir Menderes'te vukuatlar son bulmuyor. Parti içi fişleme darp ve tehdit, uygunsuz alemler, hakaret gibi skandal olayların birbiri ardına patladığı Menderes Belediyesi manşetlerden inmiyor. Son olarak dün sabah saatlerinde Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen'in silahlı saldırıda bacağından yaralanması belediyede yaşanan olayların vahametini gözler önüne serdi.

Menderes Belediyesi'nin yaptığı açıklamada silahlı saldırının sebebine dair bir açıklama yapılmazken olayın bir otel ruhsatı iptaliyle ilgili meydana geldiği iddia edildi. Ak Parti Milletvekili Şebnem Bursalı "CHP'nin rant politikası İzmir'i adeta Teksas'a çevirdi" yorumunda bulunurken, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise "CHP'nin Genel Başkanı ve ehlikeyif belediye başkanları Paris'te gününü gün ederken aynı CHP'nin belediyelerinde sular durulmuyor. Artık tuz koktu. Menderes dün siyasi çatışmaların, bugün ise politik hesaplaşmalar sonrası silahlı çatışmaların ilçesi oldu" dedi.

MENDERES BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen'in silahlı saldırıda bacağından yaralandığı olaya ilişkin Menderes Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Olayın nedenine ilişkin bir bilgiye değinilmeyen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Belediyemizde 6 Nisan 2023 tarihinden bu yana İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak görev yapan mesai arkadaşımız Sarper Dikmen, sabah saatlerinde evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. Yaşanan üzücü olay sonrası kaldırıldığı hastanede tedavisi başlatılan ve Belediye Başkanımız İlkay Çiçek'in ziyaret ettiği Sarper Dikmen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Konuyla ilgili saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespiti ve yakalanması için harekete geçen emniyet güçlerinin çalışmaları devam etmektedir. Olayın kimler tarafından hangi amaçla yapıldığına dair bilgiler, emniyet güçlerinin hassas çalışması neticesinde şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması sonucu ortaya çıkacaktır."

BURSALI: CHP'NİN RANT POLİTİKASI İZMİR'İ TEKSAS'A ÇEVİRDİ

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Menderes Belediyesi İmar Müdürü Sarper Dikmen'in silahlı saldırıya uğramasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bursalı, CHP'li belediyelerin yönettiği her beldede her ilçede ve her ilde sorunlar yaşandığına dikkat çekerek, "Bugün yaşadığımız silahlı saldırı belediyelerin içinde yaşanan kaosun bir sonucu. CHP'nin rant politikası İzmir'i adeta Teksas'a çevirdi" ifadelerini kullandı.

Yaşanan saldırıdan duyduğu endişeyi dile getiren AK Partili Bursalı, saldırıya maruz kalan Menderes Belediyesi İmar Müdürü Sarper Dikmen'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Benzer olayların yaşanmaması için özellikle belediye başkanlarının izlediği politikalara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Bursalı, "Bugün Menderes Belediyesi yarın bir başka belediye. Yaşanan olay kimsenin kabul edebileceği bir durum değil. Ancak çarşambanın gelişi perşembeden bellidir. Çıkar çatışmaları, istifa restleri, yönetim krizi ve daha birçok çalkantının bedelini maalesef masum insanlar ödüyor. Peki CHP'nin üst yönetimi ne yapıyor? Gelişmeleri Eyfel Kulesi manzarasında poz vererek takip ediyor. Adında "halk" olan bir partinin halktan ne kadar koptuğunun en açık örneklerini yaşıyoruz. Vatandaş seçtiği belediye başkanlarından hizmet bekliyor, ama onlar Paris'te sefa sürüyor" dedi.

"BU BOŞVERMİŞLİĞİ HEMŞEHRİLERİMİZE ŞİKAYET EDİYORUM"

Seçimlerin üzerinden 4 ay gibi bir sürenin geçtiğini hatırlatan Bursalı, İzmirlilerin hak ettiği hizmeti alamadığını söyledi. Bursalı sözlerine şöyle devam etti: "Hizmet almak bir yana bu yönde bir umudu da yok hemşehrilerimizin. Çünkü göreve gelir gelmez önce çalışanlarda kıyım yaptılar. Yine kendi partilerinin başkanları tarafından işe alınan birçok personeli kapı dışarı ettiler. Şanslı olup işine devam edenler ise alacakları maaşın haklı mücadelesini veriyor. Ama hala sonuç yok. Şehrin çözüm bekleyen devasa sorunları varken, bizler bu sorunların çözümü için taşın altına elimizi koymuşken onlar sorunları çözmek bir yana mevcutlara yenilerini eklemekle meşguller. Bu umursamazlığı anlamak mümkün değil. Bu boş vermişliği hemşehrilerimize şikayet ediyorum."

SAYGILI: 'MENDERES SİLAHLI ÇATIŞMALARIN İLÇESİ OLDU'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise CHP'li Menderes Belediyesi İmar Müdürü Sarper Dikmen'in silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Saygılı açıklamasında, "CHP'nin Genel Başkanı ve ehlikeyif belediye başkanları Paris'te gününü gün ederken aynı CHP'nin belediyelerinde sular durulmuyor. Artık tuz koktu. Kendi iç çıkar çatışmalarıyla çalkalanan, istifa restleri çekilen ve bir yönetim krizine sürüklenen Menderes Belediyesi'nde bu sefer de İmar Müdürlüğü görevini yürüten bürokrat silahlı saldırıya uğradı. Paris'teki safahatlarından taviz vermeyenler, Türkiye'de ve İzmir'deki rezilliklerini umursamıyorlar. Ama İzmirli olanı biteni görüyor. Menderes dün siyasi çatışmaların, bugün ise politik hesaplaşmalar sonrası silahlı çatışmaların ilçesi oldu. CHP Belediyeciliği utanç hanesine bu ayıbını da yazabilir. Ben bu menfur saldırıya maruz kalan Menderes Belediyesi İmar Müdürü'ne acil şifalar diliyorum. Allah beterinden saklasın. Çünkü Menderes ve İzmir'in CHP'den daha beterini göğüsleyecek hali, takati kalmadı" dedi.