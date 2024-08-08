Turizm cennetinde çöp ve koku rezaleti

Turizm merkezi Çeşme'nin Ilıca Mahallesi'ndeki yağmur suyu kanalı, ilçeye yakışmayan görüntüler sergiliyor. Kış aylarında yoğun olan yağışlar sebebiyle yağmur sularını denize gönderip taşkınları önlemesi amacıyla yapılan su kanalı, yaz döneminde istenmeyen manzaralara ev sahipliği yapıyor. Bazı günlerde deniz suyunun kabarıp kanalın içerisine girmesi ve yanlış eğimden dolayı suyun tekrar denize geri çekilmemesi yüzünden oluşan kötü koku esnafa, yerel halka ve tatilcilere hiç hoş olmayan günler yaşatıyor.

Suda oluşan yosunların yanı sıra hem çevreye duyarsız kişilerin attığı çöpler ve eşyalar, hem de bazı günler kanaldaki su birikintisinde yüzen balıkları beslemek için vatandaşlar tarafından atılan ekmek, pide ve diğer gıda maddeleri, kötü koku ve kötü görüntülerin baş sebebi.

Kanalın bazı yerlerindeki sinek ve böcek yoğunluğu da bir başka tehlikenin habercisi. Yumurtalarını suya bırakan ve sayıları sürekli artan haşereler, gerekli ilaçlamaların yapılmaması halinde, çevrede yaşayan kişilerin ve hayvanların da sağlığını tehdit edecek sorunlara zemin oluşturuyor. Çöplerin toplanmasıyla ilgili belediye ekipleri tarafından periyodik bakım ve temizliğin yapıldığını söyleyen esnaf, 1 aydan fazla bir süredir hiçbir temizliğin gerçekleştirilmediğini, bu sebeple de kirliliğin ve kokunun arttığını dile getirdi.

Yaklaşık 2 aydır çöp ve koku sorununun yaşandığına işaret eden vatandaşlar ise Türkiye'nin pek çok yerinden ve yurtdışından gelen tatilcileri ağırlayan Çeşme'ye bu çirkin manzaraların yakışmadığını vurguladı. Atık su ve kanalizasyon amacıyla kullanılmayan ancak yaydığı koku ve kötü görüntüsüyle de hiç iyi bir izlenim bırakmayan kanalın bir an önce temizlenip, tersine olan zemin eğiminin de düzeltilmesi gerektiği herkesin ortak görüşü.