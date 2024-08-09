Instagram engeli Çeşme beach ve otellerini etkilemedi

Bir haftadan fazla bir süredir Türkiye'de erişime kapalı olan Instagramın yaşama etkisi fazla abartılıyor. Günlerdir söylenti halinde kulaktan kulağa dolaşan "Instagram'ın kısıtlı olması nedeniyle paylaşım yapamayan kişiler, beach clublara ve yazlık otellere gitmiyor" dedikodusu, Ege Bölgesi'nin turizm merkezi Çeşme'yi pek etkilemedi. İlçenin gözde beach clubları, lüks otelleri, eğlence mekanları ve Alaçatı sokakları, normal yoğunluğundan bir şey kaybetmedi. İşletme sahipleri ve turizmciler, popüler sosyal medya platformu Instagram'ı kullanıp paylaşım yapamayan kitlenin gözle görülür bir eksikliğinin olmadığının belirterek, "Bizler her zamanki yoğunluğumuza devam ediyoruz. Müşteri azalması, işlerin düşmesi gibi bir durumla karşılaşmadık. Müşteri kaybı gibi bir probleme maruz kalmadık" açıklamasında bulundu.

Beach sahibi Selim Kaptan, "Mekana gelişlerde belki çok az bir düşüş olmuştur. Ama bahsi geçen sosyal medyada paylaşım yapılamamasıyla ilgili gözle görülür bir müşteri kaybımız olmadı" derken, bilinen beachlerden birinin ortağı Ata Gönül, "Bu durum bizi hiç etkilemedi. Geçen ayki yoğunluğumuz nasılsa şimdi de o şekilde devam ediyor. Instagram'ın yokluğundan hem yerli hem de yurtdışından gelen tatilcilerin çok fazla şikayetçi olduğunu da sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Başka bir beach ortağı Yusuf Altıntaş, "Elimizde sayısal bir veri yok ama müşteri azalması gibi bir olumsuzluk yaşamadık" ifadelerini kullanırken, oldukça tanınan bir beachin Müdürü Serkan Sağsöz ise, "Instagram'ın kısıtlanması, bizi tercih eden konuklarımızın sayısını etkilemedi. İnsanlar denize girip eğlenmek için bize geliyor. İlla ki sosyal mecralarda paylaşım yapanlar vardır. Bu çok doğal ama paylaşım yapamayacağı kaygısıyla gelmekten vaz geçen müşterilerimiz neredeyse yok denecek kadar az" şeklinde konuştu.

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Otellerin rezervasyonlarını etkilediğini sanmıyorum. Bu yönde bir duyum almadık. Sadece konaklayan müşterilerimize Instagram'ın kesintide olduğunu anlatırken mahcup oluyoruz. Günümüzde böyle sorunların olması biraz üzücü" açıklamasını yaptı.