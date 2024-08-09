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Haberler İzmir

İzmir’de hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlarından aranan zanlı yakalandı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir’de motosikletli polis timleri tarafından yapılan durdurma sırasında, hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlarından 11 yıl 2 ay kesinleştirilmiş hapis cezası bulunan zanlı gözaltına alındı.

İHA
İzmir’de hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlarından aranan zanlı yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... Hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlarından 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, İzmir Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekiplerinin sorgusuna takıldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İzmir Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, 8 Ağustos günü şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik sorgusunda B.Y. olduğu belirlenen kişinin hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlarından 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

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