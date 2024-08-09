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Haberler İzmir

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Zeytinlik alanı zehir tarlasına çevirmiş

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Beydağ ilçesinde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda zeytinlik alanda kenevir bitkisi yetiştiren şüphelinin adresinde 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

İHA
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: Zeytinlik alanı zehir tarlasına çevirmiş

Son dakika İzmir haberleri... İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan incelemeler ve çalışmalar sonucunda Beydağ ilçesindeki bir kişinin uyuşturucu yetiştirdiği ve bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapımı için kenevir bitkisi yetiştirilen Çomaklar Mahallesi Kızılyeri mevkiindeki zeytinlik alanda ve Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Mutaflar Mahallesindeki ikamet adresine, jandarma ekipleri tarafından 8 Ağustos günü operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda, 137 kök kenevir bitkisi, 3 kilogram kubar esrar, 1 hassas terazi, 35 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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