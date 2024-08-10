Konak Belediyesi’nden imar planlarına dava

İzmir Alsancak'ta önce imara açılan sonra da özelleştirilen arazinin imar planlara karşı Konak Belediyesi dava açtı. Söz konusu planların Kordon tarihi Sit alanı üzerinde olumsuz etki oluşturacağı belirtildi. Planlarla Koruma Kurulunun izniyle Sit alanında 8 kat imar alanı verilen Alsancak Limanı'nın hemen karşısındaki 3641 ada 1 parselde otel yapımının da önü açılmıştı. Konak Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Karar ile 3641 ada 1 parselde zemin+18 kat/65 metreyi geçmeyecek şekilde bir yapılaşma kararının önünün açılması istenmektedir. Bu karara öncelikle karşı oy, sonrasında ise yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Belediyemizce dava açılmıştır. Öngörülen yükseklik kararının Kordon Tarihi Sit Alanı üzerinde olumsuz etki yaratacağı ve ulaşım başta olmak üzere tüm altyapı sistemleri üzerinde ek yük getireceği şeklindeki uyarılarımız dikkate alınmadığı için Belediyemizce hukuk yoluna gidilmiştir."