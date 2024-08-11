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Haberler İzmir

Efes Antik Kenti yakınındaki yangın korkuttu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti'nin yakınlarındaki bir otluk alanda yangın çıktı. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile antik kente sıçramadan söndürüldü.

İHA
Efes Antik Kenti yakınındaki yangın korkuttu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Selçuk'ta bulunan Efes Antik Kenti girişine yakın bir bölgede otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Antik kentin gişelerine kadar yaklaşan alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde Efes Antik Kenti alt kapısına yakın bir bölgede çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın söndürme uçağının yanı sıra itfaiye ve arazözlerle yangına müdahale edildi. Antik kentin gişelerine kadar yaklaşan alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "8 bin 600 yıllık tarih yok oluyordu; vatandaşlarımızı ehemmiyetli olmaya davet ediyorum" dedi.

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