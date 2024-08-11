Karşıyaka Belediyesi’nde WhatsApp kıyımı

İş yavaşlatma grevine destek vermeyen DİSK Şube Başkanı Deniz Gümüştekin'i protesto eden Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş işçileri eylem yaptıkları gerekçesiyle işten çıkarıldı. İş akdi feshedilenlerin tamamının haberleşmek için kurulan Whatsapp grubuna dahil olması dikkatleri çekti. Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş. işçileri, 36 aydır maaşlarını zamanında ve tam alamadıkları gerekçesi ile grevdeydi. Belediye, bu hafta 93 kişiyi işten çıkardı. İşine son verilen işçilerin tamamının haberleşmek için kurulan WhatsApp grubuna dahil oldukları, yazışmaların ekran görüntülerinin sızdırıldığı iddia edildi. Hafta sonu küçük bir grupla belediye önünde eylem yapan işçilerin yarın daha geniş katılımlı bir eyleme hazırlandığı öğrenildi.