Dağ’dan muhalefete gönderme: Bazıları gibi ortalık yangın yeriyken tatil yapmıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Eskişehir'deki Genişletilmiş İl Meclisi Danışma Toplantısı'ndaki konuşmasında, muhalefeti eleştirdi. Paris'te düzenlenen olimpiyatlara giden İstanbul Büyükşehir Belediye) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve diğer CHP'li belediye başkanlarını hedef alan Dağ, şunları söyledi: "Ailemize harcayacağımız zamanın büyük bölümünü milletimize hizmet yolunda harcıyoruz ve bundan da memnunuz. Bazıları gibi ortalık yangın yeriyken tatil yapmıyoruz. 1 hafta Roma'ya, 1 hafta Paris'e gidip, 1 hafta da Almanya'da Dünya Avrupa Kupası maçlarında vakit geçirip günümüzü gün etmiyoruz. Biz siyasetin ciddi bir iş olduğunu, onlar gibi laçkalaşmış ve kokuşmuş ilişkiler içinde olmayacağını gayet iyi biliyoruz."