İzmir ve Manisa’da korkutan yangınlar

İZMİR Selçuk'ta bulunan Efes Antik Kenti girişine yakın bir bölgede otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Antik kentin gişelerine kadar yaklaşan alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ödemiş ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu 18 dönümlük bahçe yandı, bazı arı kovanları zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, bahçedeki zeytin ve incir ağaçları ile arı kovanları zarar gördü.

İzmir'in Urla ilçesinde de makilik alanda da yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 2 yer ekibi yönlendirildi. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Öte yandan Manisa Salihli'nin Çelikli Mahallesi'nde başlayan şiddetli rüzgarında etkisiyle hızla büyüyen yangında binlerce dönüm alan küle döndü. Yaklaşık 20 saat süren çalışmaların ardından yangın kısmen kontrol altına alındı. İzmir ve Manisa'daki yangınların çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı