  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir

İzmir'de bir işçi eylemi de Karşıyaka'da! Belediye önünde toplandılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı olarak çalışan ve işten çıkarılanlar belediye önünde toplanarak eylem yaptı. Yapılan açıklamada "Belediye binası önünde direnmeye devam edeceğiz. Tabii ki görüşmelerimiz, yasal sürecimiz olacak, mahkemeye başvuracağız." ifadeleri kullanıldı.

AA
İzmir’de bir işçi eylemi de Karşıyaka’da! Belediye önünde toplandılar

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de, Karşıyaka Belediyesine bağlı Kent A.Ş'den çıkarılan işçiler eylem başlattı. Belediye binası önünde toplanan bir grup, alkışlar eşliğinde sloganlar attı.

Basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı şirkette çalışan işçilerin maaşlarını düzenli olarak alamadıklarını, taksit taksit ödeme yapıldığını söyledi.

Bu nedenle çalışanların geçinemediğini aktaran Gümüştekin, şöyle konuştu:

"30 Temmuz'da bir eylem gerçekleştirdik sosyal tesislerde. Sosyal tesisleri kapattık, maaşımızı alamadığımız için işten kaçınma hakkımızı kullandık. Çünkü bir önceki hafta 6 bin lira Haziran ayından maaşımız yatmıştı. Aslında tamamı yatması gerekirken, 6 bin lira yattığı için arkadaşlarımız bu eylemi yaptılar. Daha sonrasında 2 gün daha kapatıldığı için bir savunma istemi gerçekleşti şirket tarafından, zarara uğratılması gerekçesiyle. Daha sonra arkadaşlar savunmalarını da yazdılar. Ancak henüz disiplin kurulu bile görülmeden 93 arkadaşımızın iş akitleri feshedildi."

Gümüştekin, işten çıkarılan 93 kişinin sadece eyleme katılanlar olmadığını belirterek, "Sadece eyleme katılanlar değil, işten çıkarılanlar arasında belediye binasında da çalışanlar, eylemle hiç alakası olmayan arkadaşlarımız var. Belediye binası önünde direnmeye devam edeceğiz. Tabii ki görüşmelerimiz, yasal sürecimiz olacak, mahkemeye başvuracağız." dedi.

Bayraklı'da maaş krizi! İşçilerden belediye önünde eylem

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA