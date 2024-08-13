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Bergama Akrapolü'nde hayran bırakan görüntü! "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi

İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bergama Akropolü'nde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.

AA
Bergama Akrapolü’nde hayran bırakan görüntü! Perseid meteor yağmuru gözlemlendi

İzmir'in Bergama ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Akropolü'nde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.

Kent merkezine 103 kilometre uzaklıkta Anadolu'nun eşsiz tarihi hazinesi arasında yer alan ve tarih meraklılarının uğrak noktaları arasında bulunan Bergama Akrapolü, gece sunduğu gökyüzü manzaralarıyla da dikkati çekiyor.

Kurulduğu yüksek tepeden verimli topraklara ve su kaynaklarına bakan ve Makedon Kralı Büyük İskender'in kenti olarak da bilinen antik kent, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan özel izinle kentteki tarihi yapılar ile "Perseid meteor yağmuru" ve yıldızlı gökyüzü uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

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