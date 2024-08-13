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Haberler İzmir

Depremzedelere TOKİ maskeli vurgun

HABER MERKEZİ
Depremzedelere TOKİ maskeli vurgun
İzmir Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Nitelikli Dolandırıcılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Gaziantep'te yaşayan depremzedeleri TOKİ ihalelerinden ev ve araba alımı vaadiyle yaklaşık 2 milyon 500 bin lira dolandırdığı belirlenen K.T. ile E.T. yakalandı. Şüphelilerden K.T'nin çeşitli suçlardan 6 yıl 1 ay, E.T'nin 4 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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