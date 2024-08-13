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Haberler İzmir

Didim’deki CHP kongresinde arbede

KAZIM YÖRÜKCE
Didim’deki CHP kongresinde arbede
CHP Didim Gençlik Kolları kongresinde, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ile CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı'nın desteklediği Ali Övet seçimi kazanırken ortam gerildi. Gençlik Kolları diğer başkan adayı Yusuf Durmuş ve destekçileri seçime müdahale olduğunu savunarak olay çıkardı. Durmuş, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ile CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı'nın gençleri işleri ile tehdit ettiğini ileri sürdü. Durmuş'u destekleyen gençler, İlçe Başkanı Atlı'nın odasının kapısını yumrukladı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Parti binasının önünde polislerin de müdahil olduğu kavgada yumruklar havada uçuşurken, üyeleri parti binasının balkonundan kavgayı seyretti
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