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Haberler İzmir

Foça'da kahreden son! Denize atlarken kafasını dibe vurdu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Foça'da iskeleden denize atlayan 55 yaşındaki İlhan Günay, dibe çakılarak hayatını kaybetti. Boynunun kırılması sonucu ölen Günay'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Foça’da kahreden son! Denize atlarken kafasını dibe vurdu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Foça ilçesinde, iskeleden denize atladıktan sonra dibe çakıldığı iddia edilen 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Foça'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Gencelli Halk Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, plajdaki beton iskeleden balıklama olarak denize atlayan İlhan Günay (55) dibe çakıldı. Denizin dibindeki taşlara kafasını vurduğu öne sürülen Günay'ı denizde kanlar içerisinde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İlhan Günay'ın boynu kırıldıktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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