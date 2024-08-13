İzmir’de konut satışlarında artış! En fazla konut o ilçede satıldı

Son dakika İzmir haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023 yılı Temmuz ayında İzmir'de 5 bin 203 olan konut satışı 2024 yılı Temmuz ayında %24,5 artarak 6 bin 479 oldu.

İZMİR'DE BİN 611 KONUT İLK DEFA SATILDI

İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %28,2 artarak bin 611 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %24,9 oldu. İzmir'de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %23,4 artarak 4 bin 868 olarak gerçekleşti. İzmir'de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı %75,1 oldu. İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,3 artarak 721 oldu. Temmuz ayında satışı yapılan konutların %11,1'i ipotekli satış olarak gerçekleşti.

İZMİR'DE TEMMUZ AYINDA YABANCILARA 29 KONUT SATILDI

İzmir'de Temmuz ayında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %57,4 azalarak 29 olarak gerçekleşti.

Ülkemizde yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,1 azalarak 2 bin 350 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,8 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 878 ile Antalya, 752 ile İstanbul ve 218 ile Mersin oldu.

KONUT SATIŞLARINDA MENEMEN BİRİNCİ

İzmir'de 2024 yılı Temmuz ayında en fazla konut satışı Menemen'de gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Menemen'de 803 konut satılırken Menemen'i 795 konut satışı ile Buca, 564 konut satışı ile Karşıyaka, 531 konut satışı ile Torbalı, 376 konut satışı ile Konak, 367 konut satışı ile Karabağlar, 330 konut satışı ile Bornova ve Çiğli, 288 konut satışı ile Bayraklı ve 202 konut satışı ile Seferihisar takip etti.