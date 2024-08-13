İzmirliler dikkat: ibre 44’ü gösterecek

AĞUSTOS ayının ikinci haftasında İzmir'de sıcak hava dalgası etkili olacak. İzmir yeni haftaya kuvvetli sıcakların etkisine girerek başladı. Sıcaklıklar yarın tavan yapacak. Küçük Menderes Havzası'nda termometreler 44 dereceyi görecek. Merkez ilçelerde 38, sahil bandında ise sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Sıcak hava dalgası hafta boyunca etkili olacak. Meteoroloji'den yapılan açıklamada kuvvetli sıcaklar sebebiyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın güneş ısısına maruz kalmaması konusunda uyarı yapıldı.