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Küçükmenderes havzasını kuraklık zorluyor! Uzmanların açıklaması sonrası çiftçi kara kara düşünmeye başladı

Meteoroloji uzmanlarının Ağustos ve Eylül aylarında da yeterli yağış beklenmediğini açıklaması, Küçükmenderes Ovası'ndaki çiftçileri endişelendirdi. Kuraklık ve Beydağ Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesi, tarımı tehdit ediyor.

NADİR UYSAL
Küçükmenderes havzasını kuraklık zorluyor! Uzmanların açıklaması sonrası çiftçi kara kara düşünmeye başladı

Meteoroloji uzmanları Ağustos ve Eylül aylarında da beklenen yağmurların yeterli miktarlarda yağmayacağını öngördüklerini açıklaması çiftçiyi kara kara düşündürmeye başladı. Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği son yıllarda kendini dramatik şekilde hissettiriyor. Yılda ortalama üç ürünün alınabildiği tarım ve hayvancığın merkezi Küçükmenderes ovasında da çok sıcak ve yağışsız geçen uzun yaz ayları nedeniyle kuraklık baş göstermeye başladı. Yörede, çiftçiye can suyu olan Beydağ barajında da bölgedeki diğer sulama amaçlı barajlarda olduğu gibi su mevsimin en düşük seviyelerine geriledi.

ESKİ GÜNLERİ ÖZLÜYORLAR

Toplam 228 milyon metreküp su kapasiteli baraj bölgedeki değişen yağış rejiminden olumsuz etkileniyor. Ekonomik kayıplar yaşamaya başlayan yöre çiftçisi ise "Su zengini değiliz. Bir an önce elimizdeki mevcut su kaynaklarını tasarruflu kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Yaz aylarında, vahşi sulama yöntemi ile tarlasına suyu salan çiftçi aslında en büyük kötülüğü kendisine yapıyor da haberi yok. Bıl yağışlı eski günleri özlüyoruz" şeklinde konuştular.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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