Memurlar SDT için oy verdi: Sandıktan ‘mücadele’ çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan memurlar dün Başkan Cemil Tugay tarafından verilen 17 bin TL'lik Sosyal Denge Tazminatı (SDT) önerisini oyladı. Büyükşehir Belediyesi ile ESHOT ve İZSU'da çalışan memurlar, teklifle ilgili 'Kabul ediyorum' ya da 'Kabul etmiyorum' şıklarından birini işaretleyerek sandığa attı. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri krizli başlamış ve uzlaşı sağlanamayınca memurlar iş bırakma eylemleri ve protestolar düzenleyerek yönetimi hedef almıştı. Tugay'ın önerdiği 16 bin 750 TL'lik teklif sendika tarafından kabul görmemişti.

'EYLEMLERİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Yeniden değerlendirme yapan belediye yönetimi, 17 bin TL SDT noktasında sendikaya teklif sunmuştu. Sendika yönetimi ise teklifin değerlendirmesini memurlara sorma kararı verdi. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı. 3 bin 875 memur oy kullandı. 2 bin 57 memur teklifi kabul etmezken bin 818 memur ise teklifi kabul etti. Sandıktan çıkan sonucun ardından açıklama yapan sendika yetkilileri, 'Biz kaldığımız yerden eylemlerimize devam edeceğiz" dedi.