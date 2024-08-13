Tel-Aviv ile kardeşlik bitti. Saygılı’dan Tugay’a teşekkür

Saygılı, "İzmir'den Filistin'e selam olsun. Geçtiğimiz süreçte dile getirdiğimiz ve hep gündemde tuttuğumuz İzmir'in Tel-Aviv ile kardeş şehir olma utancı artık son buldu. Yerel diplomasinin gerekliliğini her alanda önemsedik; ama soykırım suçlularıyla kardeş olmayı reddettik. Ne katil siyonist sapkınlığın ne de ona destek veren suç ortaklarının yanı bizim tarafımız olamazdı. Bilhassa İzmir'de bu net tavrın sergilenmesi bizim için hayati bir önem taşıyordu. Yoğun gayretlerimiz neticesinde oluşturduğumuz kamuoyu ile İzmir tarafını en net şekilde belli etti. Bu kara lekenin İzmir'in alnından silinmesi konusunda paydaş olan Tugay'a teşekkür ediyorum" dedi.