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Haberler İzmir

Tel-Aviv ile kardeşlik bitti. Saygılı'dan Tugay'a teşekkür

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oylama sonucu İsrail'in Tel-Aviv kenti ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki kardeş şehir protokolünün sonlanması sonrası açıklama yaptı.

HABER MERKEZİ
Tel-Aviv ile kardeşlik bitti. Saygılı’dan Tugay’a teşekkür
Saygılı, "İzmir'den Filistin'e selam olsun. Geçtiğimiz süreçte dile getirdiğimiz ve hep gündemde tuttuğumuz İzmir'in Tel-Aviv ile kardeş şehir olma utancı artık son buldu. Yerel diplomasinin gerekliliğini her alanda önemsedik; ama soykırım suçlularıyla kardeş olmayı reddettik. Ne katil siyonist sapkınlığın ne de ona destek veren suç ortaklarının yanı bizim tarafımız olamazdı. Bilhassa İzmir'de bu net tavrın sergilenmesi bizim için hayati bir önem taşıyordu. Yoğun gayretlerimiz neticesinde oluşturduğumuz kamuoyu ile İzmir tarafını en net şekilde belli etti. Bu kara lekenin İzmir'in alnından silinmesi konusunda paydaş olan Tugay'a teşekkür ediyorum" dedi.
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