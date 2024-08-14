AK Parti’nin 23. kuruluş yıl dönümü İzmir’de kutlandı

Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak kurulan AK Parti, siyaset sahnesindeki 23 yılını geride bıraktı. Türkiye'nin birçok şehrinde olduğu gibi İzmir'de de 23. yaş dolayısıyla program düzenlendi. Burada önemli açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Bundan tam 23 yıl evvel, zindanlara atarak yolunu keseriz sandıkları genç bir adam vardı. Okuduğu bir şiiri bahane etmişlerdi. Bilmiyorlardı ki Allah'ın planı zalimlerin planından elbet daha muhteşem olacaktı. Bir Recep Tayyip Erdoğan sevgisi ki milletin gönlüne nakşoldu. Bir şiir ki önce Türkiye'nin en ulvi hikayesi, ardından da bir muhteşem destan oldu. İşte o destan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti çatısı altında siyaset literatürüne, dünyanın egemen güçlerine direnen tüm onurlu milletlere ilham ve örnek oldu. Takvimler 2001 yılının ağustos ayının 14. gününü gösterirken bir avuç inanmış insanla Türkiye'nin yeni rotası çizildi" diye konuştu.

"GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE VAR"

Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte egemen bir Türkiye'nin olduğunu ifade eden Başkan Saygılı, "Mavi vatandan gök vatana egemen bir Türkiye var. Kendi enerji kaynaklarını bulan, çıkartan ve işleyen bağımsız bir Türkiye var. Terör belasına tarihin en ağır darbesini vuran, Şuşa'da 44 günde zafer kazandıran güçlü bir Türkiye var. Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkün diyen cesur bir Türkiye var. Kendi otomobilini, SİHA ve İHA, helikopter, tank ve diğer milli savunma envanteri üretebilen müreffeh bir Türkiye var. Şehir hastaneleri, sosyal destekleri, bireyi merkeze aldığı gibi aile kurumunu koruyan politikalarıyla önce insan diyen bir Türkiye var. Yeni havalimanları, hızlı tren yolları, köprüler, tüneller, limanlar ve yüksek hızlı internet erişimiyle medeniyet yarışında öncü bir Türkiye var. Kalkışmaları darbecilerin başına geçiren, vesayeti devletin tıkalı damarlarından söküp atan, milleti devletin esas unsuru haline getiren demokratik bir Türkiye var. İşte bu Türkiye AK Parti'nin ve AK Parti'nin mimarbaşı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın eseridir. Bu eser; sadece 23 yılın değil, millete adanmış bir ömrün, Türkiye'ye ve her bir insana vakfedilmiş bir hayatın bedeli ve sonucudur" dedi.

"İZMİR İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İzmir İl Başkanlığı görevine geldiği ilk günden bu yana çok çalıştıklarını dile getiren Başkan Saygılı, "Gündemimize öncelikle İzmir'i alıyor, İzmir ve İzmirlinin haklarını makul, nitelikli ve ahlaklı muhalefet şiarıyla savunuyoruz. İzmir'in "kayıp milyar skandalı" olarak bilinen İZBETON ve kooperatifler arasındaki büyük soygunu her platformda dillendiriyor, takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. İzmirlinin yıllarını heba eden köhneleşmiş CHP Belediyeciliğine karşı üst perdeden muhalefetimizi sürdürdüğümüz gibi, ulusal ve küresel siyasetteki hassasiyetlerimizden de taviz vermiyoruz" şekline konuştu.

"İZMİR, SİYONİZME KARDEŞ DEĞİL KARŞI OLUR"

İzmir'in alnına sürülmüş kara bir lekeyi de temizlemiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Başkan Saygılı, sözlerini şöyle noktaladı: "Biliyorsunuz İzmir Tel-Aviv'le evvel zaman içinde kardeş şehir ilan edilmişti. Biz, bunu gündeme getirip yoğun bir kamuoyu oluşturduk. Bu iş olmaz dedik. İzmir, çocukları katleden Siyonist sapkınlığın başkentine kardeş olamaz. İzmir o şehre, o sapkın Siyonizme kardeş değil karşı olur. İzmir'in kardeşi Mazlum Filistin halkıdır, mağdur Gazzeli kadınlar, çocuklar ve masum sivillerdir dedik. Artık Tel-Aviv denen teröristanın sözde başkenti ile eşsiz ve güzel İzmir'imiz kardeş şehir değiller."

Öte yandan yıl dönümü kutlamalarına AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da katılım gösterdi.