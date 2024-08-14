Buca’da susuz yaz! Vatandaş isyanda: Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz?

İzmir'in Buca ilçesine bağlı kırsal mahallesi Kırıklar'da 15 gündür musluklardan su akmıyor. Çamaşır bulaşık yıkamak için traktör arkasında gelen su tankerinden bidon bidon su dolduran vatandaşlar, el ve yüzlerini yıkamak ya da tuvalet ihtiyaçlarını gidermek içinse musluğundan az da olsa su akan cami abdesthanesini kullanıyor. İZSU'nun iki aydır hiçbir bildirim yapmadan, günün belirli saatlerinde aniden suları kestiğini, son 15 gündür musluklardan hiç su akmadığını vurgulayan mahalle sakinleri, "Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinde evimize tankerle su taşıyoruz. İnsanlar bağdan bahçeden geliyor sıcakta ama evlerimizde su yok. Duş alamıyoruz, yemek yapamıyoruz. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz" dedi.

KESİNTİ İKİ HAFTADIR SÜRÜYOR

Buca ilçesine bağlı Kırıklar Mahallesi'nde oturanlar ve her yıl özellikle yaz aylarında beklenmedik su kesintileri ile karşılaşan vatandaşlar, son iki haftadır zor günler yaşıyor. İki haftadır 5012, 5013 ve 5023 sokak başta olmak üzere köyün neredeyse tamamında musluklardan tek bir damla su akmadığını ifade eden vatandaşlar, Kırıklar'ın susuzluktan kırıldığı belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Vatandaşların sitem ettiği Muhtar Rakip Becer ise Nif Dağı'ndan gelen kaynak suyunu Belenbaşı Mahallesi'nin yanı sıra Kemalpaşa Vişneli, Torbalı Bozköy ve Saipler mahalleleri ile birlikte 4-5 mahalle ortak kullandıklarını, yetkililerin su vanalarını açarken adaletsizlik yaptığını savundu. Bunun yanında kiraz tarlası sulama mevsimi olması nedeni ile özellikle Kemalpaşa Vişneli'de kaçak su kullanımının arttığına da dikkat çeken Becer, "Evet, daha öncede sıkıntılarımız vardı ama hiç bu kadar uzun süreli kesinti yaşamadık. Bu yıl da suyu aldığımız kaynak aynı, baraj havzasında kaldığımız için yeni su abonesi de yapılmıyor, yani sayı da değişmedi. Ne oldu da bu yıl su yetersiz? Bazı kendini bilmez insanlar su hatlarındaki havalandırma bacalarını patlatarak bahçesini kaçak suluyor. İZSU'ya bildirdik, personel sıkıntısı yaşadıklarını, deneyimli personellerin emekli olduğunu, yerine gelen arkadaşların sahada yetersiz kaldığını, tecrübesiz olduğunu, ayarlama yapamadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla hattın gezilip kaçak var mı bakılmıyor. Evet bize insanlar ciddi manada haklı tepkilerle geliyor ama biz de İZSU'dan bu konudaki hassasiyetlerini en üst dereceye çıkartmalarını talep ediyoruz. Yetkililer bize kulak verirlerse, şikayetlerimizi ve önerilerimizi dikkate alırlarsa sorunu kısa sürede ortadan kaldırırız diye düşünüyorum" dedi.

MAHALLEMİZ SUSUZ KALDI

Mustafa Çevik, "Bizim 15 gündür musluklarımızdan su akmıyor. Biz İzmir içinde sahipsiz bir mahalleyiz. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Sadece bu yıl değil her sene aynı. Yaz geldiği zaman suyumuz kesiliyor. Ancak gece saat 1-2'de gelirse az az geliyor. O da gelmezse tamamen susuz kalıyoruz" dedi.

DEFALARCA SÖYLEDİK

Mürselim Sağlam, "Muhtarımızla, azalar ile konuşuyoruz, bize 'karşımızda muhatap bulamıyoruz' diyorlar. Dün belediyenin tankeri gelmiş buraya. Vatandaşlar buradan su doldurdu. Su arsenikli mi, içilir mi? Analiz olmamış bir su. Suyun nereden geldiğini bilmiyoruz. Hatta dün gittim, sinirle 8 bin 700 lira para verip 5 tonluk depo aldım. Biz ve komşularımız çaresiz vaziyette. Aldığım depoyu doldurup komşularımın en azından el ve yüzlerini yıkamaları için su ihtiyaçlarını bu depo ile karşılamaya çalışıyorum. Biz hangi devirdeyiz, neden susuz yaşıyoruz?" diye konuştu.

ÇÖZÜMÜ ÇOK BASİT

İZSU'dan emekli olan Bayram Özgürberber de işin çözümünün çok basit olduğunu iddia ederek, "En basit ve en maliyetsiz çözüm buraya hemen bir hidrofor, bir de 10 tonluk depo koymak. Benim bahçemin alt kısmında artezyen su var. Kendi tapulu yerimi tahsis etmeye hazırım. Buradaki 15-20 abonenin sorunu bu şekilde kısa sürede çözülür" ifadelerini kullandı.

TANKERLER GÖSTERMELİK

15 yıldır Kırıklar Mahallesi'nde oturan Osman Tazegül ise, "Buraya taşındığımızdan beni her yıl aynı sorun. Her yaz döneminde 2.5-3 ay susuz kalıyoruz. İZSU'yu aradığımda telefona çıkanlar, 'Su kesintisi ile ilgili hiç şikayet olmadı' diye cevap veriyorlar. Hesaplasam en az ben 1000 kere aramışımdır. Tanker geldi diyorlar, Salı günü sadece 2-3 tanker geldi o da göstermelik. Onun dışında ne gelen var, ne giden" dedi.

CAMİYE GİDİYORUZ

Emekli işçi Yaşar Özer, "Elimizi yüzümüzü yıkayacak suyu zor buluyoruz. İnanın abdest almak için, tuvalet ihtiyacımızı karşılamak için Kırıklar Mahallesi Camii'ne gidiyoruz. En azından orada musluklardan çok az da olsa su akıyor" dedi. Burhanettin Şekerci de, su sorununa çözüm bulabilmek için iki tane su deposu satın alıp aracının kasasına koyduğunu, ihtiyacı olan komşularına ücretsiz şekilde su taşıdığını söyledi.