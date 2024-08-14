İzmir Foça’da denize giren yaşlı adam boğularak can verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sabah saatlerinde Foça'da bulunan tatil köyünde denize giren Abdullah Hitami Yılmaz (79), bir süre denizden çıkamadı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Denizden çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Abdullah Hitami Yılmaz'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.