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Haberler İzmir

İzmir Foça'da denize giren yaşlı adam boğularak can verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Foça ilçesinde bir tatil köyünde denize giren adam 78 yaşlı adam boğuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler talihsiz adamın cansız bedenini denizden çıkardı.

İHA
İzmir Foça’da denize giren yaşlı adam boğularak can verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sabah saatlerinde Foça'da bulunan tatil köyünde denize giren Abdullah Hitami Yılmaz (79), bir süre denizden çıkamadı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Denizden çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Abdullah Hitami Yılmaz'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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