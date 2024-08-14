İzmir’de korkutan kaza: 5 yaralı

Son dakikla İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde Türkmen Mahallesi'nde meydana gelen kazada A.D. (43) yönetimindeki otomobil, ilçe çıkışında A.Ö'nün (34) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye ayrılırken, kazada sürücüler A.D. ve A.Ö. ile otomobilde yolcu olan Z.Ö., Y.Ö. ve F.Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlattı.