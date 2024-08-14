  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir

İzmir'de korkutan kaza: 5 yaralı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrıldı. Korkutan kazada 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

DHA
İzmir’de korkutan kaza: 5 yaralı

Son dakikla İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde Türkmen Mahallesi'nde meydana gelen kazada A.D. (43) yönetimindeki otomobil, ilçe çıkışında A.Ö'nün (34) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye ayrılırken, kazada sürücüler A.D. ve A.Ö. ile otomobilde yolcu olan Z.Ö., Y.Ö. ve F.Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlattı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA