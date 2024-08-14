Karşıyaka’daki yangın 22 saat sonra kontrol altında

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün çıkan orman yangınına ikinci günde de havadan ve karadan müdahale devam etti. Alevler 21,5 saatte kontrol altına alındı.

Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda dün saat 21.45'te henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Havanın kararması nedeniyle alevlere havadan müdahale edilemezken; İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 25 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve 6 yer ekibi ile gece boyu yangına karadan müdahale edildi. Sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte 3 helikopter de çalışmalara katıldı. Havadan ve karadan müdahaleyle alevler bugün saat 19.15 itibariyle kontrol altına alındı.