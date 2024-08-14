Katil babaya jet fezleke

İzmir Gaziemir'de Ahmet G. (21) eve sokak köpeğini getirip sahiplenmek istediği için tartıştığı öz babası tarafından tek bıçak darbesi ile öldürülmesi sonrası 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından jet hızıyla fezlekte hazırlandı. Aldığı bıçak yarası ile ağır şekilde yaralanan ve hastaneye kaldırılan Ahmet G. tüm müdahelelere rağmen kurtarılamazken, olaydan sonra suç aleti bıçakla birlikte kaçan cani baba M.D,. aynı semtteki bir kahvehanenin tuvaletinde ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Evlat katili baba için ağırlaştırılmış müebbet cezası ile dava açıldı.

ŞARKI YÜZÜNDEN TARTIŞMA

Cezaevine gönderilen baba Murat D.'nin ifadesine Yeni Asır ulaştı. Oğluna ilk darbeyi karın boşluğuna vurduğunu ardından da bir kaç kez karnından bıçakladığını soğukkanlılıkla itiraf eden baba, olaydan birkaç saat öncede oğlu ile banyoda yüksek sesle müzik dinlediği ve şarkı söylediği için tartıştığı, duş alan oğlunun zor durumda bırakmak için vanadan suyu kestiği öğrenildi.