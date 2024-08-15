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Haberler İzmir

Buluşmaya çağırdıkları kişiyi “Kızımızın namusunu kirlettin” diyerek gasbettiler

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bir kadın ve ortakları sosyal medyada sahte hesapla tanışarak buluşmaya çağırdıkları bir kişiyi "kızımızın namusunu kirlettin" diyerek dövdü. Çete üyelerinin darbettikleri kişinin banka hesaplarından da kendilerine 124 bin TL gönderdikleri öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen polis 2 şüpheliyi tutukladı.

İHA
Buluşmaya çağırdıkları kişiyi Kızımızın namusunu kirlettin diyerek gasbettiler

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de geçtiğimiz günlerde Konak ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre bir kişi, sosyal medya üzerinden sahte hesapla tanıştığı ve buluştuğu kadının suç ortakları tarafından, "kızımızın namusunu kirlettin" denilerek darp edildi. Şüpheliler darp ettikleri kişinin banka hesaplarını ele geçirerek buradan kendilerine 124 bin TL de para gönderdi. Şahsın polise ihbarı üzerine ekipler harekete geçerek, şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titizlikle yürüttüğü saha ve teknik çalışmalar sonucu 2 şüpheli, eş zamanlı operasyonla Buca ilçesinde saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E ve Z.N.B., isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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