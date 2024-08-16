Çiğli Belediyesi’nden emekçilere kirli oyunu

YAKLAŞIK 2 ay önce 147 işçiyi ekmeğinden ettikten sonra protestoların önünü kesemeyen CHP'li İzmir Çiğli Belediyesi, bu kez algı operasyonuna girişti. Önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, mağdur personelin yeniden işe alınacağını duyurdu. Görevine geri dönecek işçilerin yalnızca 10 kişiden ibaret olduğu, onların da ocak ayına kadar beklemek zorunda kalacağı ortaya çıktı. Mağdur personel, "Tüm işçiler öfkeli. Hep bizi görmezden geldiler. Bizi ne hallere düşürdüklerini tüm Türkiye görsün" ifadelerini kullandı.