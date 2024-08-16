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Haberler İzmir

Merih Demiral heykeline ilgili 3 komisyondan ret

HABER MERKEZİ
Merih Demiral heykeline ilgili 3 komisyondan ret
İZMİR Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısının ikinci oturumunda, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçında yaptığı 'bozkurt' işareti nedeniyle 2 maç ceza verilen milli futbolcu Merih Demiral'ın heykelinin İzmir'e dikilip dikilmeyeceğine dair önerge, ilgili 3 komisyonda oy çokluğu ile kabul edilmedi. Konuya ilişkin konuşan Büyükşehir Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser, "Derdim heykelin dikilmesi değil, müsaade edilip komisyonlar toplansaydı, uygun bulunmadığında da konu kapanırdı" dedi.
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