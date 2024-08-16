Yeni Asır yazdı, İZSU devreye girdi

İzmir'in Buca ilçesinde 15 gündür susuzluktan kırılan Kırıklar Mahallesi'ndeki vatandaşların isyanını Yeni Asır'ın gündeme getirmesinden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) yetkilileri harekete geçti. Kırıklar Mahalle Muhtarı Rakip Becer İZSU yetkililerinin Kırıklar'a kendileri ile görüşmeye geldiğine dikkat çekerek, "Haberinizin yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden İZSU yetkilileri bizlerle görüşüp Acil Eylem Planı'nı devreye soktuklarını, 1 Eylül'den itibaren de mahallemize 3 sondaj kuyusu açılması için çalışmalara başlayacaklarını söylediler. Bizler de konunun takipçisi olacağız" dedi.

Buca'da susuz yaz! Vatandaş isyanda: Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz?

Buca ilçesinin kırsal mahallelerinden Kırıklar'da son 15 gündür musluklardan hiç su akmadığını belirten vatandaşlar, Yeni Asır'ı arayarak çamaşır bulaşık yıkamak için traktör arkasında gelen su tankeri ile ihtiyaçlarını karşıladıklarını, el yüz yıkamak ya da tuvalet içinse köy meydanındaki camiye gittiklerini söyledi. İZSU'nun iki aydır hiçbir bildirim yapmadan, günün belirli saatlerinde aniden suları kestiğini, Kırıklar'ın yaz sıcağında susuzluktan adeta Afrika'ya döndüğünü aktaran mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

Muhtar Rakip Becer ise Nif Dağı'ndan gelen kaynak suyunu Belenbaşı başta olmak üzere 4-5 mahalle ortak kullandıklarını, vanalardan akan suyun hangi mahalleye ne kadar gideceğinin kontrolünün İZSU görevlilerinde olduğunu savundu. Yeni Asır'ın Kırıklar'daki susuzluğu gündeme getirmesinin ardından mahalle sakinlerine müjdeli haber İZSU'dan geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU yetkililerinin sorunu çözmek için hemen harekete geçtiği öğrenildi.

Kırıklar Mahalle Muhtarı Rakip Becer, haberin yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden İzsu Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Gürbüz'ün kendisini telefonla arayarak bilgi aldığını, aynı gün İZSU İsale Daire Başkanı Ali Kılıç'ın, beraberindeki heyetle kendisini ve mahalleliyi ziyaret ederek bilgi aldığını aktardı. İZSU'nun 1 Eylül'den itibaren mahallelerine 3 tane sondaj kuyusu kazacakları bilgisinin verildiğini anlatan Becer, "Haberinizin yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden İZSU yetkilileri bizlerle görüşüp Acil Eylem Planı'nı devreye soktuklarını, 1 Eylül'den itibaren de mahallemize 3 sondaj kuyusu açılması için çalışmalara başlayacaklarını söylediler. Susuzluk sorununa şimdilik tankerlerle müdahale ederek takviye su vermeye başladılar. Nif Dağı'ndan gelen kaynak suyunun mahallelere bölüştürüldüğü noktada da yetkililerin gerekli çalışmayı yapacağı belirtildi. 1 Eylül'den itibaren yapılacak sondaj çalışmasının hemen ertesi gün mahalle sakinlerine faydası olmayacak ancak önümüzdeki yaz Kırıklar'da bir daha susuzluk sorununun yaşanmayacağını düşünüyorum. Zaten Kırıklar Mahalle muhtarı olarak da bu konunun takipçisi olacağız. İZSU'ya ve sizlere de ayrıca duyarlılığınız için teşekkür ederiz" diye konuştu.