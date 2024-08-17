Bir orman yangı da Urla’da çıktı! İzmir alarmda... Giderek yayılıyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Balıklıova Mahallesi'nde bir site yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Alevlerin siteye yaklaşması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tedbiren sitenin tahliyesini başlattı.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.