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Haberler İzmir

Bir orman yangı da Urla'da çıktı! İzmir alarmda... Giderek yayılıyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Urla ilçesinde makilik ve kırsal alanda yangın çıktı. Bölgeden duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor.

AA DHA
Bir orman yangı da Urla’da çıktı! İzmir alarmda... Giderek yayılıyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Balıklıova Mahallesi'nde bir site yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Alevlerin siteye yaklaşması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tedbiren sitenin tahliyesini başlattı.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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