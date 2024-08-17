İzmir’de çöp aktarma tesisindeki yangın kontrol altında

Son dakika İzmir haberleri... Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangını söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin bir bölümü ise söndürülen alanlarda soğutma çalışmalarını yürütüyor.

ATIK GETİRME MERKEZİ'NDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Öte yandan dün öğle saatlerinde alevler Karşıyaka Belediyesi Atık Getirme Merkezi'ne de sıçradı. Merkeze sıçrayan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmaları bugün de sürerken merkezden yükselen dumanlar da kentin birçok noktasından görülüyor.

RÜZGARIN HIZI DÜNE GÖRE DÜŞTÜ

İzmir'de, orman yangının devam ettiği Karşıyaka ilçesi Yamanlar bölgesinde rüzgarın şiddeti düne göre azaldı.

Dün özellikle bölgede saatte 80 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar yangının daha da ilerlemesinde etkisi büyük oldu. Şiddetli rüzgar havadan müdahaleyi de zorlaştırdı.

MSB, 13 HELİKOPTERLE ORMAN YANGINLARINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmir, Manisa, Aydın ve Bolu'da devam eden orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için devletin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli şekilde yangın söndürme çalışmalarına büyük bir gayretle devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ait 6 helikopter ile İzmir'in Karşıkaya ilçesinin Yamanlar mevkisinde, 2 helikopter ile Manisa'nın Gördes ilçesinde, 2 helikopter ile Bolu'nun Göynük ilçesinde, 3 helikopter ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde olmak üzere 13 helikopter ile orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek sağlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.