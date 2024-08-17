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Haberler İzmir

İzmir'deki yangın felaketinde acı tablo havadan görüntülendi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos tarihinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Ekiplerin yangını söndürme mücadelesi havadan ve karadan devam ediyor. Alevlerin söndürüldüğü alanlardaki acı tablo ise gün ağarınca ortaya çıktı.

DHA
İzmir’deki yangın felaketinde acı tablo havadan görüntülendi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları 3'üncü günde de devam ediyor. Alevlerin söndürüldüğü bölgedeki acı tablo, havadan dronla görüntülendi.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos akşamı çıkan yangın, rüzgarın de etkisiyle yayıldı.3 gündür devam eden yangında yerleşim yerleri de etkilendi. 4 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 445 personel alevlere müdahale etti.

Yangında 17 ev yandı. 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, söndürülen alanlarda soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yangının 3'üncü gününde bölgedeki acı tablo, gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan alanlar, dronla havadan görüntülendi.

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