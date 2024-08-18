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Bakan Kurum açıkladı! İşte İzmir'deki yangının bilançosu: 43 bina ağır hasarlı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangın ekiplerin amansız mücadelesi ile kontrol altına alındı. Çevre, Şehircilik ve İkllim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki yangının bilançosunu açıkladı. İzmir'de 43 bina, 45 bağımsız bölümün ağır, yıkık ya da orta hasarlı olduğu tespit edildi.

DHA
Bakan Kurum açıkladı! İşte İzmir’deki yangının bilançosu: 43 bina ağır hasarlı

Son dakika İzmir haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın İskenderun ilçesinde değerlendirmede bulundu. Bakan Kurum, son günlerde yaşanan yangınlar nedeniyle, 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, "Bildiğiniz gibi, İzmir'imizin Karşıyaka ilçesinde rüzgarın da etkisiyle yangın, yerleşim yerlerine ve sanayi bölgelerine sıçradı. 5 ayrı hasar tespit ekibimizi süratle yangından etkilenen bölgelerimize sevk ettik. İzmir'de 52 bina 97 bağımsız bölümde incelemelerimizi yaptık. Bunlardan 43 bina, 45 bağımsız bölümün ağır, yıkık ya da orta hasarlı olduğunu tespit ettik. An itibarıyla yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN'

Tire ve dün gece başlayan Urla yangınında; soğutma çalışmalarının bitmesiyle, hasar tespitlerini süratle yapacaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Bununla beraber Manisa'mızın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallemizde çıkan orman yangını nedeniyle de Karayakup köyümüz yangından etkilendi. Boyalı ve Karayakup köylerimizde soğutma çalışmalarının bittiği alanlarda hasar tespit çalışmalarına başlamak üzere 3 ekibimizi bölgeye gönderdik. Şu anda 46 binamızda, 66 bağımsız bölümde incelemeleri yaptık. 36 bina, 52 bağımsız bölümün ağır, yıkık ya da orta hasarlı olduğunu tespit ettik. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İnşallah dün nasıl yangınlarda, sellerde, heyelanlarda ve depremlerde vatandaşımızın yanında olduysak, bu yangınlarda da yaralarımızı hızla saracağız. Ben tekrar aziz milletimize geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

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