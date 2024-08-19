İzmir Menderes’teki orman yangınına müdahale sürüyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Menderes ilçesinde 2 gün önce ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 17 Ağustos'ta başlayan yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti. Havanın aydınlanmasıyla bölgeye 5 uçak ve 8 helikopter ile destek sağlanmaya başlandı.
Yangın bölgesinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 18 arazöz ve 7 su ikmal aracı da görev yapıyor. Rüzgarın etkisini yitirdiği bölgede ekipler, yangını kontrol almaya çalışıyor.
İzmir Valisi Süleyman Elban, Şaşal Mahallesi'ndeki orman yangınının, kopan elektrik telinin çıkarmış olduğu kıvılcım ve kısa devre kaynaklı olduğunu bildirmişti.
BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Menderes'teki orman yangınının kısmen kontrol altına alındığını duyurdu.
🟢 #Manisa Gördes ve #Uşak Eşme'deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. 🟢 #Aydın Bozdoğan'daki yangın büyük oranda kontrol altında. 📍#İzmir Menderes 📍#Muğla Ula ve Yatağan'daki…— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 19, 2024