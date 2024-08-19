İzmir’deki yangın faciasında ekmek teknesi küle dönen esnaf: Her yer ateş topuydu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı mevkiinde 4 gün boyunca süren ve birçok ev iş yerinin hasar gördüğü yangında, ekmek teknesi küle dönen işletme sahibi, "20 yıllık emeğimizin kül oluşunu izledik" dedi.

Yangın 15 Ağustos akşamı ilçeye bağlı Yamanlar Dağı mevkiinde saat 21.10 sıralarında başlamıştı. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda ilerleyen yangın, rüzgarın da etkisiyle ev ve iş yerlerine ulaştı. Bünyamin Aktaş'ın (47) Sanayi Sitesi'nde bulunan mermer mağazası, rüzgarın da etkisiyle kısa süre içerisinde alevlere teslim oldu. Küle dönen ekmek teknesinin gözleri önünde yandığını ama ellerinden bir şeyin gelmediğini söyleyen acılı esnaf, o anları anlattı.

"HİÇBİR MÜDAHALEDE BULUNAMADIK, ÇÜNKÜ HER YER ATEŞ TOPUYDU"

Mermer işleri yaptıklarını söyleyen Aktaş, "08.00'da dükkana geldik, mesaimize başladık. Çalışıyorduk. Saat 10 buçuk civarı karşı tarafın yandığını gördük. Alevlerin buraya geleceğini hiç tahmin etmiyorduk. Ama yarım saat içinde bir fırtına çıktı ve bütün ateş kapımıza dayandı. Bize 'buradan hemen çıkın' dediler. Biz ilk önce canımızı kurtaralım dedik ve aşağıya indik. Daha sonra her şey yanıyor diye müdahale etmek için koşa koşa buraya geldik. Bu sefer malımızın derdine düştük. Ama hiçbir müdahalede bulunamadık. Çünkü her yer ateş topuydu. Bütün malımız yanıyordu. Dumandan giremiyorduk. Sadece bütün malımızın, 20 yıllık emeğimizin kül oluşunu izledik" diye konuştu.

"BORÇLARIMIZ VE KREDİLERİMİZ VAR"

Yetkililerden yardım talebinde bulunan Aktaş, son olarak şunları söyledi:

"Çok büyük malzememiz, malımız gitti. İşimiz durdu. Benim kendi mağazamda 5 buçuk milyona yakın bir malzemem vardı. Alttaki esnaf arkadaşlarımızın hiçbir şeyi kalmadı. Çok büyük hasarlar var. Nasıl olacak bilmiyoruz. Devletimizin bize çok büyük destekte bulunmasını istiyoruz. Borçlarımız ve kredilerimiz var."